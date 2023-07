FETE D’ARGENTIERE Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc, 5 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

De 16h à 23h, dans le jardin de la Maison de Village, c’est la fête en musique avec Pascal Popelier, buvette & BBQ !.

2023-08-05 16:00:00 fin : 2023-08-05 23:00:00. .

Devant la maison de village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



From 4pm to 11pm, in the garden of the Maison de Village, a musical party with Pascal Popelier, refreshments & BBQ!

De 16.00 a 23.00 h, en el jardín de la Maison de Village, fiesta musical con Pascal Popelier, refrescos y barbacoa.

Von 16 bis 23 Uhr wird im Garten des Dorfhauses gefeiert, mit Musik von Pascal Popelier, Getränkestand & BBQ!

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc