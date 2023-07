L’échappée lire Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc, 18 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

A l’ombre des arbres du jardin de la Maison de Village d’Argentière, venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les bénévoles de l’association « Lire et faire lire » de Chamonix.

Décontraction et bonne humeur sont les bienvenues !.

2023-07-18 16:30:00 fin : 2023-07-18 17:30:00. .

Devant la maison de village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In the shade of the trees in the garden of the Maison de Village d’Argentière, come and sit down with your family to listen to stories read by volunteers from Chamonix’s « Lire et faire lire » association.

Relaxation and good humor are welcome!

A la sombra de los árboles del jardín de la Maison de Village d’Argentière, venga a sentarse en familia para escuchar los cuentos leídos por los voluntarios de la asociación « Lire et faire lire » de Chamonix.

¡Relajación y buen humor bienvenidos!

Setzen Sie sich mit Ihrer Familie in den Schatten der Bäume im Garten des Dorfhauses von Argentière und lauschen Sie den Geschichten, die von den Freiwilligen des Vereins « Lire et faire lire » aus Chamonix vorgelesen werden.

Entspannung und gute Laune sind willkommen!

