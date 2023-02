La nature s’éveille ! devant la maison de l’ONF Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

animation nature commentée devant la maison de l’ONF 27 rue edouard charton 78000 versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France près l’hiver, vient le printemps, c’est bien connu ! Quoi de plus beau

que cette période où la nature renaît ? Les graminées arborent de

nouvelles feuilles au vert tendre et étincelant, les arbres développent

des bourgeons couverts de duvet doux et chaud et les premières

fleurs tapissent les sous bois de leurs plus belles couleurs…

Naturez-Vous propose une balade propice à l’émerveillement, pour

aller à la découverte de cette nature renaissante.

