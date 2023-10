Cet évènement est passé Spectacle » Polichinelle contre attaque! » par la Cie Rouge Bombyx Devant la Maison de l’enfance Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Spectacle » Polichinelle contre attaque! » par la Cie Rouge Bombyx Devant la Maison de l’enfance Rennes, 29 août 2023, Rennes. Spectacle » Polichinelle contre attaque! » par la Cie Rouge Bombyx Mardi 29 août, 18h30 Devant la Maison de l’enfance Gratuit 19h

Polichinelle, le fameux, l’immortel fou, le farceur polissonnique se retrouve encore et encore face à ses adversaires de toujours : le bourreau, le banquier, la Mort, le Diable ! Poli va se retrousser les manches pour s’occuper de leurs cas & s’il faut en venir aux mains : bah … ça va péter ! ​Farces & bagarres en pagaille, un dépoussiérage en règle de la tradition du Polichinelle : Dans la rue, dans une salle, plein les yeux et les oreilles ! Tout public à partir de 3 ans / Durée 35 minutes En extérieur / Repli à la Maison de Quartier si pluie Devant la Maison de l’enfance 5 Square de Josselin, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Devant la Maison de l'enfance
5 Square de Josselin, Rennes, France
Rennes 35700 Bretagne

