Feu d’artifice Devant la Maison de Fabrèges Laruns, 31 décembre 2023, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31

Durant quelques minutes, le ciel de Fabrèges s’embrasera de mille feux… pour illuminer les yeux des petits et des grands!

(En fonction des conditions météorologiques)..

Durant quelques minutes, le ciel de Fabrèges s’embrasera de mille feux… pour illuminer les yeux des petits et des grands!

(En fonction des conditions météorologiques).

Durant quelques minutes, le ciel de Fabrèges s’embrasera de mille feux… pour illuminer les yeux des petits et des grands!

(En fonction des conditions météorologiques).

.

Devant la Maison de Fabrèges

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées