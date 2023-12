Animation folk au marché de Noël devant la mairie, Villeurbanne (69) Animation folk au marché de Noël devant la mairie, Villeurbanne (69), 17 décembre 2023 13:30, . Animation folk au marché de Noël Dimanche 17 décembre, 14h30 devant la mairie, Villeurbanne (69) 0 Tap’ du Pied interviendra avec un set de musiques traditionnelles à danser dans la rue, dans le cadre du marché de Noël des Gratte-ciels de Villeurbanne. Rendez-vous Dimanche 17/12 à 14h30 sur le parvis de la Mairie, au bout de l’avenue Henri-Barbusse Accès libre A bientôt !Les tap’du pied source : événement Animation folk au marché de Noël publié sur AgendaTrad devant la mairie, Villeurbanne (69) Avenue Henri Barbusse

stage nivernais

