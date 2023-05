Jeu de piste à Vignec Devant la mairie, 26 juillet 2023, Vignec.

Vignec,Hautes-Pyrénées

Un jeu de piste pour découvrir de façon ludique l’histoire et le patrimoine de Vignec ! Seul, en couple, en famille ou entre amis, que vous soyez grands connaisseurs du patrimoine ou non, cette animation est ouverte à tous..

2023-07-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Devant la mairie VIGNEC

Vignec 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



A fun way to discover Vignec’s history and heritage! Whether you’re on your own, a couple, a family or a group of friends, whether you’re an expert on the town’s heritage or not, this activity is open to all.

¡Una búsqueda del tesoro para descubrir la historia y el patrimonio de Vignec de forma divertida! Ya sea solo, en pareja, en familia o con un grupo de amigos, esta actividad está abierta a todo el mundo, sea o no un gran conocedor del patrimonio.

Eine Schnitzeljagd, bei der Sie auf spielerische Weise die Geschichte und das Kulturerbe von Vignec entdecken können! Ob allein, zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden, ob Sie sich gut mit dem Kulturerbe auskennen oder nicht, diese Animation ist für alle offen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65