Spectacle – Mentir Io Minimo par la compagnie Alta Gama – Festival Encore les beaux jours Devant la mairie Verrières-le-Buisson, 16 septembre 2023, Verrières-le-Buisson.

Spectacle – Mentir Io Minimo par la compagnie Alta Gama – Festival Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 16h30 Devant la mairie Accès libre et gratuit

Mentir Io Minimo de la Compagnie Alta Gama

Cirque minimaliste

Nous croyons que dans la simplicité, il y a l’essence et la possibilité de ressentir plus largement tout ce qui n’est pas vu.

Un spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Le thème est votre présence, notre présence. Le sujet est le corps. Le voyage de trois corps (la femme, l’homme et le vélo) et leur dépouillement pour arriver à l’essentiel : le corps lui-même. Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous entretenons une relation.

Cette relation est-elle confortable pour vous ?

La changeriez-vous ?

Durée : 50 minutes

Tout public à partir de 6 ans

SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 16 H 30

Devant la mairie de Verrières-le-Buisson

Place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Encore les beaux jours, spectacles vivants en lieux insolites et patrimoniaux, organisé par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

La suite du programme ici :

www.paris-saclay.com ou là

Tou.te.s à vélo !

Le week-end, des départs collectifs à vélo sont organisés par l’association Mieux se déplacer à bicyclette pour se rendre aux spectacles. Détails des parcours ICI.

Devant la mairie Pl. Charles de Gaulle, 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://cialtagama.com/espectaculos/mlm/ »}, {« link »: « http://www.paris-saclay.com »}, {« link »: « https://www.animakt.fr/festival-encore-les-beaux-jours »}, {« link »: « https://mdb-idf.org/encore-les-beaux-jours-a-velo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Foto en Escena