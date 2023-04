PARCOURS DU COEUR devant la Mairie Terville Catégories d’Évènement: Moselle

Terville

PARCOURS DU COEUR devant la Mairie, 16 avril 2023, Terville . Terville ,Moselle , PARCOURS DU COEUR 111 route de Verdun devant la Mairie Terville Moselle devant la Mairie 111 route de Verdun

2023-04-16 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-16 12:00:00 12:00:00

devant la Mairie 111 route de Verdun

Terville

Moselle . La municipalité, en partenariat avec les associations « Ca marche à Terville » et « Running Trail Tervillois » organise les Parcours du coeur : une marche ou/et course de 7km. Participation caritative symbolique reversée à la Fédération Française de Cardiologie. contact@terville.fr +33 3 82 88 82 88 https://www.terville.fr/ DR – Ville de Terville

devant la Mairie 111 route de Verdun Terville

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Terville Autres Lieu Terville Adresse Terville Moselle devant la Mairie 111 route de Verdun Ville Terville Departement Moselle Tarif Lieu Ville devant la Mairie 111 route de Verdun Terville

Terville Terville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terville /

PARCOURS DU COEUR devant la Mairie 2023-04-16 was last modified: by PARCOURS DU COEUR devant la Mairie Terville 16 avril 2023 111 route de Verdun devant la Mairie Terville Moselle devant la Mairie Terville Moselle

Terville Moselle