Greeter: Balade avec un habitant de Rochechouart Devant la mairie Rochechouart, 26 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de Rochechouart à travers un greeter, c’est-à-dire un habitant passionné du territoire, amoureux de sa ville et de sa région, qui a l’envie de rencontrer des visiteurs et de partager ses connaissances et sa passion. Josy est native de Rochechouart. En déambulant avec elle dans les rues de la ville, elle vous racontera la vie des Rochechouartais et de nombreuses anecdotes ! Réservation obligatoire sur notre site internet www.poltourisme.fr.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

Devant la mairie Place du Château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover or rediscover the history of Rochechouart through a greeter, i.e. an enthusiastic local who loves his or her town and region, and is keen to meet visitors and share his or her knowledge and passion. Josy is a native of Rochechouart. As you stroll with her through the streets of the town, she’ll tell you all about the life of the Rochechouart people and a whole host of anecdotes! Reservations essential on our website www.poltourisme.fr

Venga a descubrir o redescubrir la historia de Rochechouart a través de un greeter, es decir, un lugareño apasionado por la zona, enamorado de su ciudad y su región, y deseoso de conocer a los visitantes y compartir sus conocimientos y su pasión. Josy es natural de Rochechouart. Mientras pasea con ella por las calles de la ciudad, le contará la vida de los habitantes de Rochechouart y un sinfín de anécdotas Imprescindible reservar en nuestra página web www.poltourisme.fr

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Geschichte von Rochechouart durch einen Greeter, d. h. einen begeisterten Einwohner der Gegend, der seine Stadt und seine Region liebt und Lust hat, Besucher zu treffen und sein Wissen und seine Leidenschaft mit ihnen zu teilen. Josy ist in Rochechouart geboren. Wenn Sie mit ihr durch die Straßen der Stadt schlendern, wird sie Ihnen vom Leben der Rochechouartais und zahlreichen Anekdoten erzählen! Reservierungen sind auf unserer Website www.poltourisme.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Porte Océane du Limousin