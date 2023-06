Paradis à l’âne, richesses en vallée du Suin Devant la mairie Preuilly-la-Ville, 12 juin 2023, Preuilly-la-Ville.

Preuilly-la-Ville,Indre

Partez pour une balade à la découverte d’une belle pelouse calcicole et d’un patrimoine bâti traditionnel bien conservé..

Devant la mairie

Preuilly-la-Ville 36220 Indre Centre-Val de Loire



Go for a walk to discover a beautiful limestone lawn and a well-preserved traditional building heritage.

Pasee para descubrir un hermoso césped de piedra caliza y un patrimonio construido tradicional bien conservado.

Machen Sie einen Spaziergang und entdecken Sie einen schönen Kalksteinrasen und ein gut erhaltenes traditionelles bauliches Erbe.

Mise à jour le 2023-06-06 par Destination Brenne