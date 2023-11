Marché de Noël à Ordonnac Devant la Mairie Ordonnac, 17 décembre 2023, Ordonnac.

Ordonnac,Gironde

Ordonnac vous convie à son marché de Noël qui se tiendra devant la Mairie.

En présence du Père Noël et dans une ambiance musicale, découvrez le mvillage des artisans.

Vin chaud, structure gonflable et manèges (offert par la mairie pour les enfants)

Animations divers et buvette..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 20:00:00. EUR.

Devant la Mairie

Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ordonnac invites you to its Christmas market in front of the town hall.

In the presence of Santa Claus and in a musical atmosphere, discover the mvillage of craftsmen.

Mulled wine, inflatable structure and merry-go-rounds (offered by the Mairie for children)

Various entertainments and refreshments.

Ordonnac le invita a su mercado navideño frente al Ayuntamiento.

En presencia de Papá Noel y en un ambiente musical, descubra el pueblo de los artesanos.

Vino caliente, estructura hinchable y tiovivos (ofrecidos por el Ayuntamiento para los niños)

Diversas animaciones y refrescos.

Ordonnac lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, der vor dem Rathaus stattfindet.

In Anwesenheit des Weihnachtsmanns und bei musikalischer Unterhaltung können Sie das Handwerkerdorf entdecken.

Glühwein, Hüpfburg und Karussells (für Kinder vom Rathaus gestiftet)

Verschiedene Animationen und Getränke.

