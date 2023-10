Téléthon : randonnée pédestre Devant la mairie Montpeyroux, 26 novembre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Dordogne

Randonnée Pédestre avec rendez-vous à 14h devant la mairie. Circuit de 9 à 10 kms.

Organisation : Les Chemins de Randonnée.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Devant la mairie Place de la Mairie

Montpeyroux 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walking tour, meeting at 2pm in front of the town hall. Circuit of 9 to 10 kms.

Organized by: Les Chemins de Randonnée

Recorrido a pie, encuentro a las 14:00 horas frente al ayuntamiento. Circuito de 9 a 10 kms.

Organiza: Les Chemins de Randonnée

Wanderung mit Treffpunkt um 14 Uhr vor dem Rathaus. Rundgang von 9 bis 10 kms.

Organisation: Les Chemins de Randonnée

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides