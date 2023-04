Marché bio du mercredi Devant la mairie, 1 janvier 2023, Loubeyrat.

Marché Bio. Autour de 10 exposants, dont fromages, fruits et légumes, viande charcuterie, volailles, œufs, truites, tisanes, bières, safran, vins, glaces, confitures…Le 2ème mercredi du mois, marché festif avec tous les producteurs..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. .

Devant la mairie

Loubeyrat 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organic market. Around 10 exhibitors, including cheeses, fruit and vegetables, cold cuts, poultry, eggs, trout, herbal teas, beers, saffron, wines, ice creams, jams…The 2nd Wednesday of the month, festive market with all the producers.

Mercado ecológico. Alrededor de 10 expositores, entre los que se encuentran quesos, frutas y verduras, carnes, aves de corral, huevos, truchas, infusiones, cervezas, azafrán, vinos, helados, mermeladas… El segundo miércoles del mes, mercado festivo con todos los productores.

Bio-Markt. Rund 10 Aussteller, darunter Käse, Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel, Eier, Forellen, Kräutertees, Bier, Safran, Weine, Eis, Marmeladen… Am 2. Mittwoch des Monats findet ein festlicher Markt mit allen Produzenten statt.

Mise à jour le 2021-08-12 par Office de Tourisme des Combrailles