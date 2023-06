Visite guidée : Arsenic & Vieilles Dentelles devant la mairie Le Puy-en-Velay, 21 juillet 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

De scènes de crime en lieux d’exécution publique, cette visite vous dévoile des affaires parfois dramatiques, croustillantes, mais toujours étonnantes !

Par Florence Pays, conteuse.

Inscription obligatoire. Durée : 2h..

2023-07-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-21 . EUR.

devant la mairie place du Martouret

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From crime scenes to places of public execution, this tour reveals cases that are sometimes dramatic, sometimes juicy, but always surprising!

With Florence Pays, storyteller.

Registration required. Duration: 2 hours.

Desde escenas del crimen hasta lugares de ejecución pública, este recorrido revela casos a veces dramáticos, a veces jugosos, ¡pero siempre sorprendentes!

Con Florence Pays, narradora.

Inscripción obligatoria. Duración: 2 horas.

Von Tatorten zu öffentlichen Hinrichtungsstätten: Diese Tour enthüllt Ihnen Fälle, die manchmal dramatisch, manchmal pikant, aber immer erstaunlich sind!

Von Florence Pays, Erzählerin.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay