Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade écocitoyenne au cœur de la vallée Devant la mairie, 1 juillet 2023, La Queue-en-Brie. Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade écocitoyenne au cœur de la vallée Samedi 1 juillet, 10h00 Devant la mairie Avec ses forêts et ses versants cultivés, la Vallée du Morbras est un véritable coin de campagne au cœur de la ville. Rejoignez-nous pour une balade pédestre à la découverte de son patrimoine naturel et historique ! Et pour joindre l’utile à l’agréable, vous pourrez, munis de pinces de ramassage, collecter les déchets rencontrés en chemin. L’occasion, en faisant le bilan de cette collecte, de proposer des actions pour prévenir la pollution de ce site. Devant la mairie 94510 La Queue-en-Brie La Queue-en-Brie 94510 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: La Queue-en-Brie, Val-de-Marne
Lieu Devant la mairie Adresse 94510 La Queue-en-Brie Ville La Queue-en-Brie

