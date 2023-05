Le bourg d’Hermanville-sur-Mer Devant la mairie, 17 juillet 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

A travers cette visite, vous découvrirez les origines d’Hermanville, l’histoire de son château, aujoud’hui disparu, celle de l’église Saint-Pierre ainsi que du Manoir de Prébois..

2023-07-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-17 16:30:00. .

Devant la mairie

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Through this visit, you will discover the origins of Hermanville, the history of its castle, now disappeared, the history of the Saint-Pierre church as well as the Manoir de Prébois.

En este recorrido, conocerá los orígenes de Hermanville, la historia de su castillo (hoy desaparecido), la iglesia de Saint-Pierre y el Manoir de Prébois.

Bei diesem Rundgang erfahren Sie mehr über die Ursprünge von Hermanville, die Geschichte seines heute verschwundenen Schlosses, die Geschichte der Kirche Saint-Pierre sowie des Manoir de Prébois.

