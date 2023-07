Fête Nationale à Saint-Cannat Devant la Mairie et Jardin Joseph Richaud Saint-Cannat, 13 juillet 2023, Saint-Cannat.

Saint-Cannat,Bouches-du-Rhône

Organisée par le Comité des fêtes et la Municipalité, la Fête Nationale est un événement très attendu, aux couleurs de la Nation et de l’été !.

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 15:00:00. .

Devant la Mairie et Jardin Joseph Richaud

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organized by the Comité des fêtes and the Municipalité, the Fête Nationale is a much-anticipated event in the colors of the Nation and summer!

Organizada por el Comité des fêtes y el ayuntamiento, la Fiesta Nacional es un acontecimiento muy esperado, ¡con los colores de la nación y del verano!

Der Nationalfeiertag wird vom Festkomitee und der Stadtverwaltung organisiert und ist ein lang erwartetes Ereignis, das in den Farben der Nation und des Sommers gehalten wird!

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence