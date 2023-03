SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Devant la mairie Dompcevrin Dompcevrin Catégories d’Évènement: Dompcevrin

Meuse

SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Devant la mairie, 14 mai 2023, Dompcevrin Dompcevrin. SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR 3 Rue des Écoles Devant la mairie Dompcevrin Meuse Devant la mairie 3 Rue des Écoles

2023-05-14 14:30:00 14:30:00 – 2023-05-14

Devant la mairie 3 Rue des Écoles

Dompcevrin

Meuse Dompcevrin . Pour cette sortie Patrice Perotin, conservateur bénévole et passionné de nature vous fera découvrir le monde des orchidées sur la pelouse calcaire d’intérêt régionale du Haty. Perles de beauté, à la biologie singulière, les orchidées sauvages, voisines des Phalaenopsis et Paphiopedilum d’appartement sont pour sûr moins tapageuses et n’ont rien à leur envier. Une petite quinzaine d’espèces habitent la pelouse. (Jumelles ou loupes à mains conseillées) Réservation obligatoire auprès de Patrice Perotin par e-mail. pat55@wanadoo.fr +33 3 87 03 00 90 Devant la mairie 3 Rue des Écoles Dompcevrin

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Dompcevrin, Meuse Autres Lieu Dompcevrin Adresse Dompcevrin Meuse Devant la mairie 3 Rue des Écoles Ville Dompcevrin Dompcevrin Departement Meuse Tarif Lieu Ville Devant la mairie 3 Rue des Écoles Dompcevrin

Dompcevrin Dompcevrin Dompcevrin Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dompcevrin dompcevrin/

SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Devant la mairie 2023-05-14 was last modified: by SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Devant la mairie Dompcevrin 14 mai 2023 3 Rue des Écoles Devant la mairie Dompcevrin Meuse Devant la mairie Dompcevrin Dompcevrin Meuse

Dompcevrin Dompcevrin Meuse