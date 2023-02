Artistes de nature Devant la mairie de Moisson Moisson Catégories d’Évènement: Moisson

Artistes de nature Devant la mairie de Moisson, 18 juin 2023, Moisson. Artistes de nature Dimanche 18 juin, 14h30 Devant la mairie de Moisson Venez découvrir le superbe paysage de la Réserve naturelle régionale des Boucles de Moisson, vous émerveiller des couleurs du printemps et confectionner une carte postale nature ! Cette animation sera aussi l'occasion de découvrir le nom des plantes, des insectes et des oiseaux que vous rencontrerez.

Matériel fourni sur place. Devant la mairie de Moisson 27 Route de Lavacourt, 78840 Moisson, France

