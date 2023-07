Marché Devant la Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget, 16 juillet 2023, Bruges-Capbis-Mifaget.

Bruges-Capbis-Mifaget,Pyrénées-Atlantiques

Bruges renoue avec son rôle de bastide pour l’été en accueillant un marché du terroir et de l’artisanat sur sa place centrale. Vous pourrez y trouver des produits locaux : fromages, yaourts et crèmes glacées au lait de brebis, charcuterie, miel, ail, oignon, échalotes, fruits et légumes, gâteaux, conserves à base d’oie, conserves à base de canard, bières artisanales ainsi que des créations artisanales bijoux fantaisies, objets de décoration, savons..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 12:00:00. EUR.

Devant la Mairie de Bruges Place Gaston Phoebus

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bruges revives its role as a bastide town this summer with a local produce and crafts market in its central square. You’ll be able to find local produce: cheeses, yoghurts and ice creams made from ewe’s milk, charcuterie, honey, garlic, onions, shallots, fruit and vegetables, cakes, goose-based preserves, duck-based preserves, craft beers, as well as artisanal creations, costume jewelry, decorative objects and soaps.

Brujas recupera su papel de ciudad bastida para el verano con la celebración de un mercado de productos locales y artesanía en su plaza central. Podrá encontrar productos locales como quesos, yogures y helados de leche de oveja, embutidos, miel, ajos, cebollas, chalotas, frutas y verduras, pasteles, conservas de oca, conservas de pato, cervezas artesanales, así como joyas, objetos de decoración y jabones hechos a mano.

Brügge knüpft im Sommer an seine Rolle als Bastide an und veranstaltet auf seinem zentralen Platz einen Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk. Hier finden Sie lokale Produkte: Käse, Joghurt und Eiscreme aus Schafsmilch, Wurstwaren, Honig, Knoblauch, Zwiebeln, Schalotten, Obst und Gemüse, Kuchen, Gänsekonserven, Entenkonserven, handwerklich gebrautes Bier sowie handwerkliche Kreationen wie Modeschmuck, Dekorationsartikel und Seifen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay