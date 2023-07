Festival du Haut Limousin – Balade musicale – Impromptu à Venise Devant la Mairie Châteauponsac, 4 août 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Par ActeSix composé de Samuel Hengebaert, alto, Ronan Khalil, clavecin et Julie Dessaint, viole de gambe. Au programme : Antonio Vivaldi, Sonates pour violoncelle et basse continue, Benedetto Marcello, Sonates pour violoncelle et basse continue.

Concert suivi d’un déjeuner champêtre..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Devant la Mairie Place de la République

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



By ActeSix, featuring Samuel Hengebaert, viola, Ronan Khalil, harpsichord and Julie Dessaint, viola da gamba. Program: Antonio Vivaldi, Sonatas for cello and continuo, Benedetto Marcello, Sonatas for cello and continuo.

Concert followed by a country-style lunch.

Por ActeSix, con Samuel Hengebaert, viola, Ronan Khalil, clave y Julie Dessaint, viola da gamba. En el programa: Antonio Vivaldi, Sonatas para violonchelo y bajo continuo, Benedetto Marcello, Sonatas para violonchelo y bajo continuo.

Concierto seguido de un almuerzo campestre.

Von ActeSix bestehend aus Samuel Hengebaert, Viola, Ronan Khalil, Cembalo und Julie Dessaint, Viola da Gamba. Auf dem Programm stehen: Antonio Vivaldi, Sonaten für Violoncello und Basso continuo, Benedetto Marcello, Sonaten für Violoncello und Basso continuo.

Konzert gefolgt von einem ländlichen Mittagessen.

