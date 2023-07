Sport et animations au profit de « Bonheur contre le cancer » Devant la Mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 26 août 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Toute la journée, Castelnau-Montratier vous invite à diverses activités et loisirs en extérieur, au profit des journées « Bonheur contre le cancer »..

2023-08-26 08:00:00 fin : 2023-08-26 22:00:00. .

Devant la Mairie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



All day long, Castelnau-Montratier invites you to a variety of outdoor activities and leisure activities, in aid of the « Bonheur contre le cancer » days.

Durante todo el día, Castelnau-Montratier le invita a participar en diversas actividades al aire libre y de ocio a beneficio de las jornadas « Felicidad contra el cáncer ».

Den ganzen Tag über lädt Castelnau-Montratier Sie zu verschiedenen Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen im Freien ein, die zugunsten der Tage « Glück gegen Krebs » durchgeführt werden.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT CVL Castelnau-Montratier