Rando bière Devant la gare, 13 mai 2023, Tourcoing. Rando bière Samedi 13 mai, 13h30 Devant la gare Gratuit À l’occasion de la parution du nouveau guide Rando Bière Hauts-de-France, suivez notre guide pour une balade d’environ 6 km au départ de Tourcoing jusque Croix. Avant la randonnée, un chef éveillera vos papilles par un accord mets-bière réalisé avec la bière locale La Tourquennoise. Vous terminerez le parcours par une dégustation à la brasserie Cambier à Croix. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Attention : départ à Tourcoing et arrivée à Croix.

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

