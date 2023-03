Dégustation gastronomique sauvage Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Verneuil-sur-Seine Catégories d’Évènement: Verneuil-sur-Seine

Yvelines

Dégustation gastronomique sauvage Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil », 29 octobre 2023, Verneuil-sur-Seine. Dégustation gastronomique sauvage Dimanche 29 octobre, 10h00 Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Lors de cette sortie en pleine nature, enfilez avec nous le chapeau d’explorateurs en quête des trésors de la nature locale. Nous vous ferons découvrir, à travers une promenade au parcours savamment choisi, les magnifiques plantes sauvages comestibles d’automne, leurs divers usages millénaires et des suggestions de recettes associées. Vous serez initiés à des techniques d’identification simples et efficaces fondées sur l’utilisation de vos sens afin de vous permettre, après l’atelier, de reconnaître avec aisance et sécurité ces mille et une plantes sauvages. En fin d’animation, nous vous ferons goûter une recette concoctée avec amour et dont l’ingrédient principal sera une plante sauvage observée pendant la sortie. Le petit plus : vous recevrez un récapitulatif après la sortie avec tous les points clés résumés. Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Place de la Résistance, 78480 Verneuil-sur-Seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Age min 8
Age max 99

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil-sur-seine/

