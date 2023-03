Balade nature destinée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Verneuil-sur-Seine Catégories d’Évènement: Verneuil-sur-Seine

Yvelines

Balade nature destinée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil », 2 avril 2023, Verneuil-sur-Seine. Balade nature destinée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique Dimanche 2 avril, 14h00 Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » 300€TTC pour 1h de préparation sur place et 2h d’encadrement et d’animation en présence du public Cette balade de 2-3 km, ouverte à tous, s’adresse également aux enfants et adolescents atteints de Trouble du Spectre Autistique (léger), Accompagnés d’un proche ou d’un parent, ce parcours à travers les bois va permettre à chacun de trouver calme et sérénité en pratiquant des exercices de relaxation mais aussi d’explorer de manière ludique son rapport à la nature.

La balade est aussi créative ! En individuel, en duo ou en groupe vous serez amenés à créer une ou plusieurs oeuvres éphémères ou pérennes. Un moment de partage autour d’un goûter léger en forêt est prévu. Les participants sont invités à apporter : sac en plastique pour les pauses assises, eau/boisson pour s’hydrater, vêtements adpatés à la météo, tennis/baskets.

Limité à 6 enfants accompagnés d’un adulte Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Place de la Résistance 78480 Verneuil sur seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0661420928 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.boll@actionsophro.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 autisme bien-être virginie Boll

Détails Catégories d’Évènement: Verneuil-sur-Seine, Yvelines Autres Lieu Devant la gare SNCF "Les Clairières de Verneuil" Adresse Place de la Résistance 78480 Verneuil sur seine Ville Verneuil-sur-Seine Departement Yvelines Age min 5 Age max 16 Lieu Ville Devant la gare SNCF "Les Clairières de Verneuil" Verneuil-sur-Seine

Devant la gare SNCF "Les Clairières de Verneuil" Verneuil-sur-Seine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil-sur-seine/

Balade nature destinée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » 2023-04-02 was last modified: by Balade nature destinée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Devant la gare SNCF "Les Clairières de Verneuil" 2 avril 2023 Devant la gare SNCF "Les Clairières de Verneuil" Verneuil-sur-Seine Verneuil-sur-Seine

Verneuil-sur-Seine Yvelines