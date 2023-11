Parcours fléché, Street Art ciblé Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Parcours fléché, Street Art ciblé Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles Lille, 18 novembre 2023, Lille. Parcours fléché, Street Art ciblé Samedi 18 novembre, 11h00 Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles Gratuit, sur inscription A l’occasion de l’exposition Jef Aérosol, partez à la découverte de la scène Street Art lilloise, en ville, en observant les œuvres réalisées depuis quelques années ou récemment dans le secteur Saint-Sauveur/Moulins. Vous pourrez également découvrir l’histoire des lieux dans lesquels les œuvres ont pris place et en apprendrez davantage sur l’artiste ou la technique utilisée. Partenariat entre le Musée Hopsice Contesse et le Service Valorisation et Médiation du Patrimoine Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord [{« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00 © Guilhem Fouques DICOM – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles Adresse 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles Lille latitude longitude 50.627319;3.069793

Devant la gare Saint-Sauveur, à l’entrée, devant les grilles Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/