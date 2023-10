45 minutes chrono : Les deux gares Devant la Gare Lille Flandre, près de la sculpture jaune (Romy) Lille, 8 décembre 2022, Lille.

45 minutes chrono : Les deux gares 8 décembre 2022 – 16 mars 2023, les jeudis Devant la Gare Lille Flandre, près de la sculpture jaune (Romy) 7/6€ – gratuit pour les moins de 6 ans

C’est un voyage que vous ferez, d’une gare à l’autre, d’une période à une autre et pourtant en restant à Lille. Ce sont en effet deux gares qui sont implantées dans le centre de Lille, fait assez rare ! Vous pourrez ainsi découvrir la gare Lille Flandre avec sa façade de pierre et sa grande halle de métal puis la gare TGV Lille-Europe à l’architecture innovante tout en verre et béton et coiffée d’une étonnante vague. Prenez votre billet !

Devant la Gare Lille Flandre, près de la sculpture jaune (Romy) Place de la gare lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0) 3 59 57 94 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/45-minutes-chrono-les-deux-gares.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T12:30:00+01:00 – 2022-12-08T13:30:00+01:00

2023-03-16T12:30:00+01:00 – 2023-03-16T13:15:00+01:00

Julien Sylvestre / Maxime Dufour – DICOM – Ville de Lille