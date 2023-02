L’Arbre, ce grand ami ! Devant la gare d’Ecouen-Ezanville, 8 octobre 2023, Ézanville.

460 euros

Traversant les saisons, les décennies et les siècles, un arbre est un univers qui accueille et abrite une multitude d’êtres vivants. Il joue un rôle essentiel sur le climat et la présence de l’eau. Sa double circulation de sève, sa respiration et sa transpiration rappellent étonnamment le fonctionnement du corps humain. Un système de communication très élaboré le relie à ses semblables et au reste du vivant. Venez faire connaissance avec les arbres de la forêt régionale d’Ecouen et apprendre à reconnaître les principales espèces qui s’y trouvent.

Devant la gare d’Ecouen-Ezanville Rue de la Gare, 95460 Ézanville, France Ézanville 95460 Val-d’Oise

