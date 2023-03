Faune et flore des zones humides Devant la gare d’Ecouen-Ezanville Ézanville Catégories d’Évènement: Ézanville

Faune et flore des zones humides Devant la gare d’Ecouen-Ezanville, 22 avril 2023, Ézanville. Faune et flore des zones humides Samedi 22 avril, 14h00 Devant la gare d’Ecouen-Ezanville L’objectif de cette animation est la découverte de la petite faune aquatique, de leur cycle de vie, et de la nécessité de les protéger. Matériel fourni. Devant la gare d’Ecouen-Ezanville Rue de la Gare, 95460 Ézanville, France Ézanville 95460 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:30:00+02:00

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:30:00+02:00 FDPPMA 95

