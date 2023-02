Faune et flore des zones humides Devant la gare d’Ecouen-Ezanville Ézanville Catégories d’Évènement: Ézanville

Faune et flore des zones humides Devant la gare d’Ecouen-Ezanville, 22 avril 2023, Ézanville. Faune et flore des zones humides Samedi 22 avril, 14h00 Devant la gare d’Ecouen-Ezanville Les objectifs : Découvrir la petite faune dans l’eau.

Apprendre à utiliser une clé de détermination.

Découvrir les différentes classes d’arthropodes.

Apprendre le cycle de vie des insectes aquatiques et leur reproduction.

Comprendre la nécessité de protéger certaines espèces et leur milieu.

Appréhender l’appréciation de la qualité de l’eau et du milieu par les invertébrés présents (concept de l’IBGN).

Connaître les milieux aquatiques et leurs caractéristiques cachées sous l’eau.

Prendre conscience des dégradations causées par l’homme sur les milieux aquatiques et son impact sur la faune et la flore présentes. Première partie :

Les participants vont faire une pêche au troubleau afin de récolter des petites bêtes dans les différents habitats subaquatiques.

Chaque groupe se verra attribuer une épuisette spéciale (troubleau) pour les macros invertébrées ainsi que des boîtes-loupes.

Les captures seront stockées dans des boîtes-loupes le temps de la séance, puis remises à l’eau à la fin.

Les participants devront pêcher, dans un maximum d’habitats différents tout en faisant attention de ne pas dégrader le milieu afin de trouver le plus espèces possibles en ayant un impact le plus faible possible. Deuxième partie :

Une fois la récolte terminée les participants identifieront les individus grâce à la clé de détermination et des loupes aplanétiques fournies. Je leur expliquerai les caractéristiques des espèces, leur mode de vie, de leur reproduction et leur place dans le réseau trophique.

A la fin de l’animation les participants disposeront du temps nécessaire pour poser des questions.

Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature Devant la gare d'Ecouen-Ezanville Rue de la Gare, 95460 Ézanville, France

2023-04-22T12:00:00+00:00 – 2023-04-22T15:30:00+00:00

