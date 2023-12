Théâtre de rue « Le bel âge » – Festival Marée Haute #2 Devant la fresque, au centre du village Cambon-et-Salvergues, 19 mai 2024 16:00, Cambon-et-Salvergues.

Le Bel Âge c’est la maison de retraite où vivent Lucienne et Angèle. Chaque jour à heure fixe c’est la douce joie de partager un moment de complicité sur leur banc habituel.

Un spectacle émouvant, drôle et humaniste, par la Compagnie Hors Sujet..

Devant la fresque, au centre du village

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie



Le Bel Âge is the retirement home where Lucienne and Angèle live. Every day, at a fixed time, it’s a sweet joy to share a moment of complicity on their usual bench.

A moving, funny and humanist show by Compagnie Hors Sujet.

Le Bel Âge es la residencia de ancianos donde viven Lucienne y Angèle. Todos los días a una hora fija, es una dulce alegría compartir un momento de complicidad en su banco habitual.

Un espectáculo conmovedor, divertido y humanista de la Compagnie Hors Sujet.

Le Bel Âge ist das Altersheim, in dem Lucienne und Angèle leben. Jeden Tag zu einer festen Zeit ist es eine süße Freude, einen Moment der Zweisamkeit auf ihrer gewohnten Bank zu teilen.

Eine bewegende, lustige und humanistische Aufführung der Compagnie Hors Sujet.

