Visite guidée : Le Village de Triors Devant la fontaine Triors, 10 décembre 2023, Triors.

Triors,Drôme

Venez visiter ce petit village situé à proximité de Romans et environné des premières buttes de la Drôme des collines !.

2023-12-10 14:30:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Devant la fontaine Place de l’Europe

Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit this small village near Romans, surrounded by the first hills of the Drôme des collines!

¡Venga a visitar este pequeño pueblo cerca de Romans, rodeado de las primeras colinas de la Drôme des collines!

Besuchen Sie dieses kleine Dorf, das in der Nähe von Romans liegt und von den ersten Hügeln der Drôme des collines umgeben ist!

Mise à jour le 2023-09-23 par Valence Romans Tourisme