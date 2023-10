Nettoyage de la plage Devant La Fabrique Lion-sur-Mer, 5 novembre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Lion Environnement vous propose sa balade mensuelle sur la plage, durant laquelle vous pourrez, avec le groupe, ramasser les détritus trouvés dans le sable.

Venez avec votre sac poubelle, des gants, et votre bonne humeur !.

2023-11-05 10:30:00 fin : 2023-11-05 12:00:00. .

Devant La Fabrique Sur la plage

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Lion Environment offers its monthly beach walk, during which you can join the group in picking up trash found in the sand.

Bring your trash bag, gloves, and your good humor!

Lion Environnement le ofrece su paseo mensual por la playa, durante el cual podrá, con el grupo, recoger la basura encontrada en la arena.

¡Ven con tu bolsa de basura, tus guantes y tu buen humor!

Lion Environnement bietet Ihnen seinen monatlichen Strandspaziergang an, bei dem Sie gemeinsam mit der Gruppe den im Sand gefundenen Müll aufsammeln können.

Bringen Sie Ihren Müllsack, Handschuhe und gute Laune mit!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité