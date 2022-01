DEVANT LA DOULEUR DES AUTRES : LE RÉEL ET SA REPRÉSENTATION DANS L’ACTION HUMANITAIRE Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 12 février 2022, Genève.

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le samedi 12 février à 15:30

_Dans la mesure de l’impossible_, spectacle écrit et mis en scène par Tiago Rodrigues à la Comédie de Genève, entre en résonnance avec l’exposition _Un monde à guérir – 160 ans d’histoire de la photographie à travers les collections de la Croix-Rouge_ au Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous organisons une journée pour faire entendre ces échos, et nous interroger sur la mise en images, et en théâtre, des douleurs de notre monde et du travail effectué par les humanitaires dans les zones de conflits. Déroulement de la journée : 15h30 : visite de l’exposition _Un monde à guérir – 160 ans de photographies à travers des collections de la Croix-Rouge_ au Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 16h45 : départ pour la Comédie en car 17h30 : présentation du spectacle 18h00 : spectacle _Dans la mesure de l’impossible_ 20h00 : paniers repas dans le foyer bas (à la sortie du spectacle) 20h30 : Table ronde Le témoignage : entre le réel et sa représentation **Visite commentée** Omniprésente dans l’actualité, l’image humanitaire est entrée dans notre quotidien il y a plus d’un siècle. Elle nous paraît souvent immédiate et univoque. La photographie cadre une scène et en offre une interprétation. Nous croyons tout comprendre d’un évènement sans même penser au hors-champ. Or la réalité du terrain est toujours plus complexe que sa représentation, qui est forcément fragmentaire. Par : **Yves Daccord**, ancien directeur général du CICR **Pascal Hufschmid**, directeur du musée international de la Croix-Rouge **Nathalie Herschdorfer**, commissaire de l’exposition **Spectacle** _Dans la mesure de l’impossible_ est construit à partir de rencontres qui ont eu lieu entre l’équipe artistique et des hommes et des femmes du CICR et de MSF, des rencontres au cours desquelles ces femmes et ces hommes ont raconté, ici, des histoires relatant ce qu’ils ont vu et vécu là-bas. Ce sont ces récits que retrace le spectacle, des récits tous singuliers, qui sont autant de visions du monde et de façon de parler que de personnes rencontrées. **Table ronde** Quel est l’impact des représentations dans les crises humanitaires ? Que disent-elles et que ne disent-elles pas ? Que reste-t-il du réel quand il est photographié, filmé ou mis en scène ? Ces représentations ont-elles un statut différent lorsqu’elles sont saisies par la photographie – qui « cadre » une certaine réalité – ou par le théâtre qui est par nature un lieu de fiction ? Avec : **Pascal Hufschmid**, directeur du musée international de la Croix-Rouge **Valérie Gorin**, chercheuse au département de sociologie de l’Université de Genève **Caroline Abu Sa’da**, Directrice de SOS Méditerranée Suisse **Arielle Meyer MacLeod**, modératrice, dramaturge de la Comédie de Genève Tarifs CHF 40.- plein tarif CHF 25.- tarifs réduits Comprenant : la visite guidée, le transport en car, l’entrée au spectacle, le panier repas végétarien, une eau, la table ronde

JOURNÉE IMMERSIVE: VISITE GUIDÉE, SPECTACLE, REPAS ET TABLE RONDE

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève



