HALLOWEEN CHIRAC Devant la boulangerie Bourgs sur Colagne, 31 octobre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Célébrez Halloween devant la boulangerie l’Epi de la Colagne!

Des brioches et des bonbons seront offerts à tous les enfants!

Buvette, boissons chaudes et châtaignes sur place.

Evènement organisé par le Comité des fêtes de Chirac…..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Devant la boulangerie Place du marché

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Celebrate Halloween in front of the Epi de la Colagne bakery!

Buns and candy for all children!

Refreshments, hot drinks and chestnuts on site.

Event organized by Comité des fêtes de Chirac….

¡Celebra Halloween frente a la panadería Epi de la Colagne!

Bollos y caramelos para todos los niños

Refrescos, bebidas calientes y castañas disponibles.

Evento organizado por el Comité des fêtes de Chirac….

Feiern Sie Halloween vor der Bäckerei L’Epi de la Colagne!

Alle Kinder werden mit Brioches und Süßigkeiten belohnt!

Getränke, heiße Getränke und Kastanien sind vor Ort erhältlich.

Organisiert vom Festkomitee von Chirac….

Mise à jour le 2023-10-19 par 48 – OT Gévaudan Destination