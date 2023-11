Balade en raquettes nocturne Devant la billetterie de Béderet Luz-Saint-Sauveur, 21 février 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Raquettes chevillées aux pieds et frontale sur le bonnet, partez en balade depuis le secteur de Bédéret pour vous retrouver à l’écart de la station de ski, aux dernières lueurs du jour. Le bonheur existe : savourer la montagne dans sa tranquillité, admirer le ciel étoilé et la clarté des sommets, se laisser surprendre par les bruits de la faune environnante…

À mi-chemin, une cabane de berger isolée vous attend pour une petite collation authentique en toute convivialité.

Randonnée accompagnée par des professionnels (raquettes et bâtons fournis, prévoir une lampe frontale) : découverte panoramique, balade en raquettes avec flambeaux et collation à la cabane (vin chaud, gâteau à la broche, tourtes).

> Sous réserve des conditions météorologiques.

> Réservation obligatoire : Chez Mlle Flor à Luz-Saint-Sauveur ou au 06 47 03 49 19.

> A partir de 8 ans.

> Tarif : 20€/pers..

2024-02-21 17:00:00 fin : 2024-02-21 . EUR.

Devant la billetterie de Béderet LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



With your snowshoes on and your headlamp on, set off on a hike from the Bédéret sector to find yourself away from the ski resort, at the last light of day. There’s happiness to be had: savoring the mountain in all its tranquility, admiring the starry sky and the clarity of the peaks, being surprised by the sounds of the surrounding fauna…

Halfway up the trail, a secluded shepherd’s hut awaits you for an authentic, convivial snack.

Hiking accompanied by professionals (snowshoes and poles supplied, bring a headlamp): panoramic discovery, snowshoe walk with torches and snack at the hut (mulled wine, spit cake, pies).

> Subject to weather conditions.

> Booking essential: Chez Mlle Flor in Luz-Saint-Sauveur or 06 47 03 49 19.

> For children aged 8 and over.

> Price: 20€ per person.

Con las raquetas de nieve puestas y la linterna frontal encendida, sal a caminar desde el sector de Bédéret para encontrarte lejos de la estación de esquí, con las últimas luces del día. Nada mejor que saborear la tranquilidad de la montaña, admirar el cielo estrellado y la claridad de las cumbres, dejarse sorprender por los sonidos de la fauna circundante…

A mitad de camino, una apartada cabaña de pastores le espera para una merienda auténtica y distendida.

Excursiones guiadas por profesionales (raquetas y bastones proporcionados, llevar linterna frontal): descubrimiento panorámico, paseo con raquetas de nieve y antorchas y merienda en la cabaña (vino caliente, pastel de escupitajo, tartas).

> Sujeto a las condiciones meteorológicas.

> Reserva obligatoria: Chez Mlle Flor en Luz-Saint-Sauveur o 06 47 03 49 19.

> Para niños a partir de 8 años.

> Precio: 20€/persona.

Mit Schneeschuhen an den Füßen und einer Stirnlampe auf der Mütze können Sie vom Bédéret-Sektor aus eine Wanderung unternehmen, um sich im letzten Licht des Tages abseits der Skistation wiederzufinden. Das Glück ist da: die Berge in ihrer Ruhe genießen, den Sternenhimmel und die Klarheit der Gipfel bewundern, sich von den Geräuschen der umliegenden Tierwelt überraschen lassen…

Auf halbem Weg erwartet Sie eine abgelegene Schäferhütte für einen kleinen authentischen Imbiss in geselliger Runde.

Professionell geführte Wanderung (Schneeschuhe und Stöcke werden gestellt, Stirnlampe mitbringen): Panorama-Entdeckung, Schneeschuhwanderung mit Fackeln und Imbiss in der Hütte (Glühwein, Kuchen am Spieß, Torten).

> Unter Vorbehalt der Wetterbedingungen.

> Reservierung erforderlich: Chez Mlle Flor in Luz-Saint-Sauveur oder unter 06 47 03 49 19.

> Ab 8 Jahren.

> Preis: 20?/Pers.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Luz St Sauveur|CDT65