Fête de la pomme Devant L Atalante Mitry-Mory Catégories d’Évènement: Mitry-Mory

Seine-et-Marne Fête de la pomme Devant L Atalante Mitry-Mory, 21 octobre 2023, Mitry-Mory. Fête de la pomme Samedi 21 octobre, 10h00 Devant L Atalante Entrée libre et gratuite Venez passer un moment convivial en famille auour de la pomme à l’occasion de « la fête de la pomme ». A cette occasion vous pourrez vous défier au travers de jeux de socièté mais aussi vous aurez la liberté créer en participant à la décoration d’une pomme en boite à oeuf et en fabriquant des cartes natures ! Laissez-vous vous prendre au jeu le temps d’un instant. Devant L Atalante 1 rue Jean Vigo, 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « shumbert@roissypaysdefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:00:00+02:00 pomme créativité Communauté d’Agglomération Roissy Pays e France Détails Catégories d’Évènement: Mitry-Mory, Seine-et-Marne Autres Lieu Devant L Atalante Adresse 1 rue Jean Vigo, 77290 Mitry-Mory Ville Mitry-Mory Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Devant L Atalante Mitry-Mory latitude longitude 48.983967;2.618397

