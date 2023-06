Contes au jardin – Nasreddine et les aubergines Devant Gasoline Palace Saou, 11 juin 2023, Saou.

La bibliothèque de Saoû vous convie au spectacle : Nasreddine et les aubergines. Portrait du Mullah Nasreddine en quelques histoires et sublimes idioties. De et par Jeanne Videau et Frédéric Naud.

The Saoû library invites you to the show: Nasreddine et les eggplants. Portrait of Mullah Nasreddine in a few stories and sublime idiocies. By and for Jeanne Videau and Frédéric Naud

La biblioteca de Saoû le invita al espectáculo: Nasreddine et les aubergines. Retrato del mulá Nasreddine en unas cuantas historias e idioteces sublimes. Por y sobre Jeanne Videau y Frédéric Naud

Die Bibliothek von Saoû lädt Sie ein zur Aufführung: Nasreddine et les aubergines. Porträt des Mullahs Nasreddine in einigen Geschichten und erhabenen Idiotien. Von und mit Jeanne Videau und Frédéric Naud

