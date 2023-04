MARCHE DE LA MJC Devant Centre d’animation et de Loisirs La Vôge-les-Bains Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges

MARCHE DE LA MJC Devant Centre d’animation et de Loisirs, 20 mars 2023, La Vôge-les-Bains. Marche (8 à 10 km) accessible aux débutants proposé par la MJC

Départ chaque lundi place du marché, autour de Bains-les-Bains avec ou sans covoiturage.. Adultes

Lundi 2023-03-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-11 17:00:00. 5 EUR.

Devant Centre d’animation et de Loisirs avenue du Colonel Chavane

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Walk (8 to 10 km) accessible to beginners proposed by the MJC

Departure every Monday at the market place, around Bains-les-Bains with or without carpooling. Marcha (8 a 10 km) accesible a los principiantes propuesta por el MJC

Salida todos los lunes de la plaza del mercado, alrededor de Bains-les-Bains con o sin coche compartido. Wanderung (8 bis 10 km), die auch für Anfänger geeignet ist und von der MJC angeboten wird

Abfahrt jeden Montag am Marktplatz, rund um Bains-les-Bains mit oder ohne Fahrgemeinschaften. Mise à jour le 2023-03-10 par OT EPINAL ET SA REGION

