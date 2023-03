[Rendez-vous d’Exception] LA MANUFACTURE VOUS PRÉSENTE SES 36 METIERS DEUXPONTS Manufacture d’Histoires, 29 mars 2023, Bresson.

[Rendez-vous d’Exception] LA MANUFACTURE VOUS PRÉSENTE SES 36 METIERS 29 mars et 1 avril DEUXPONTS Manufacture d’Histoires

La Manufacture DEUXPONTS, vous invite au travers d’un Rendez-vous d’Exception à visiter sa Manufacture et cela sera l’occasion de vous présenter l’étendue de leurs savoir-faire.

Reconnue par une Clientèle prestigieuse de France et de Suisse, les Femmes et les Hommes s’impliquent pour les belles fabrications.

Pour vous accueillir merci de votre inscription auprès de notre Secrétariat.

Nous sommes 96 Artisan(e)s d’Art, des Femmes, des Hommes, de 16 ans à plus de 60 ans, de 6 Nationalités différentes. Notre objectif commun fabriquer du Beau pour nos Clients.

Nous formons, nous recrutons, nous perpétuons des savoir-faire, pour pérenniser notre Manufacture.

Dates des Rendez-vous d’Exception :

mercredi 29/03/2023 de 10h à 12h ou de 15h à 17h

samedi 01/04/2023 de 10h à 12h.

Programme des visites :

Suivre les métiers de la Chaîne Graphique et découvrir nos plus belles réalisations imprimées.

Conditions de réservation :

sur inscription par mail à contact@deux-ponts.fr en précisant JEMA 2023.

DEUXPONTS Manufacture d'Histoires 5, rue des Condamines 38320 Bresson Bresson 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

imprimeur luxe

Manufacture d’Histoires DEUXPONTS