DEUXIÈMES RENCONTRES ÉCOLOGIES RURALES ET POPULAIRES TABLE-RONDE DÉBAT RÉACTIONS Saint-Loup-sur-Aujon, dimanche 7 avril 2024.

Tout public

9h30 à 11h Table-Ronde et débat prospectives 2050: Transitions et devenirs des ruralités

Intervenants:

– Fanny Lacroix Association des Maires Ruraux de France

– Benjamin Lambert Commission Transition, Confédération nationale des foyers ruraux

– Jean-Baptiste Jobard Collectif des Associations Citoyennes et Transiscope

Les prévisions pour 2050 ne sont pas des plus joyeuses, qu’il s’agisse d’économie avec les contractions énergétiques et matérielles, d’écologie avec les chaleurs annoncées et surtout la biodiversité maltraitée, et plus largement la société avec fragmentations voire fractures augmentées. La transition ne pourra se réaliser sans quelques engagements ni quelques ménagements à l’échelle également (surtout) des territoires. Les ruralités offrent des solutions d’avenir… sous quelques conditions de réalisation et vigilances à avoir.

11h Pause

11h15 à 12h30 Réactions, débats (et annonces des événements à venir)

Avec notamment Louis Letoré (Maison de Courcelles), Manon Rousselot-Pailley (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Raphaël Jourjon (Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural), Guillaume Faburel (EGPU Mouvement post-urbain)… et tout le monde!

12h30 Déjeuner

14h Petites Balades Conseillées (en option et autogérées)

Des Navettes pourront être organisées depuis et pour les gares de Chaumont et/ou Langres

Les Ateliers sont ouverts à toutes et à tous, gratuitement et sans réservation.

L’hébergement et les repas sont à réserver. .

7 Rue Pierre Derignon

Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est EG-posturbain@protonmail.com

