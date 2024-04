DEUXIÈMES RENCONTRES ÉCOLOGIES RURALES ET POPULAIRES PRÉSENTATION SYNTHÈSE RÉACTIONS ATELIER Saint-Loup-sur-Aujon, samedi 6 avril 2024.

DEUXIÈMES RENCONTRES ÉCOLOGIES RURALES ET POPULAIRES PRÉSENTATION SYNTHÈSE RÉACTIONS ATELIER Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tout public

9h à 9h30 Présentation des Organisations et des intentions des rencontres écologies rurales et populaires

Maison de Courcelles, Mouvement rural de Jeunesse Chrétienne, Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural, EGPU-Mouvement post-urbain.

9h30 à 10h Synthèse des premières rencontres d’écologies rurales et populaires (2023)

écologies de vie, relations de genre, activités et manières de faire société

10h à 10h30 Réactions et compléments des différents intervenants de 2023 (avec retours sur l’année écoulée)

Pause

11h à 12h15 Présentation des objectifs des deuxièmes rencontres et débats en sous-groupe

12h30 déjeuner

14h à 16h formes et leviers socio-économiques, culturels et écologiques de l’engagement

Pourquoi s’engager? Quels en sont les questions et sujets? Pour quels parcours et trajectoires et quels enjeux (pauvreté, écologie, identité…à? Quelles perspectives pour les ruralités d’aujourd’hui et de demain? Quels possibles pour les organisations héritées et les institutions installées?…

Atelier 1. Engagement sociaux et économie

Animation Synthèse: Mouvement rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC)

Intervenants:

– Auberge solidaire / Universite populaire « Le goût des autes » à Langres

– La Caserne Bascule Joigny

– Association Maison-Phare à Dijon

– Julia Ambrosio (juriste, Université Savoie Mont-Blanc)

Atelier 2. Engagements culturels et solidarités

Animation Synthèse: Réseau d’expérimentation et de liason des invitatives en espace rural (Relier)

Intervenants:

– Tiers Lieu la Tour des Villains (Montsaugeon)

– Fédération Départementale des Foyers ruraux de Haute-Marne

– Blanche Laskar (Autrice de l’étude (Un regard politique sur les tiers lieux ruraux »)

– Tiers lieu Simone -Chateauvillain

– Valérie Jousseaume (géographe, Université de Nantes)

Atelier 3. Engagements écologiques et autonomie

Animation: Mouvement pour une société écologique p)ost-urbaine (EGPU)

Intervenants:

– Maison de Copurcelles

– Parc National de forêts

– Ecolieu Chenèvre (La Chapelle sur Furieuse)

– Fanny Hugues (sociologue, EHESS)

16h30 à 18h Restituions, synthèses et mise en débat

18h30 Apéro puis dîner

20h15 Projection du documentaire « d’égal à égal » de l’association accueil agriculture et artisanat (Présentation par Relier)

21h à 22h30 Retour d’enquête auprès de jeunes du MRJC par Victor Babin (Mouvement Post-Urbain)

puis Lancement et mise en débat d’un séminaire annuel « L’habiter post-urbain des ruralités » par Ewa Chuecos et Lucie Rolland (Mouvement post-urbain)

Des Navettes pourront être organisées depuis et pour les gares de Chaumont et/ou Langres

Les Ateliers sont ouverts à toutes et à tous, gratuitement et sans réservation.

L’hébergement et les repas sont à réserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

7 Rue Pierre Derignon

Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est EG-posturbain@protonmail.com

L’événement DEUXIÈMES RENCONTRES ÉCOLOGIES RURALES ET POPULAIRES PRÉSENTATION SYNTHÈSE RÉACTIONS ATELIER Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2024-03-28 par Antenne du Pays de Langres