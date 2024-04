DEUXIÈMES RENCONTRES ÉCOLOGIES RURALES ET POPULAIRES COMMENT METTRE AUTREMENT EN POLITIQUE ET COMMUNIQUER DANS ET POUR LES RURALITÉS Saint-Loup-sur-Aujon, vendredi 5 avril 2024.

Tout public

Organisé par les objecteurs de croissance et le mouvement post-urbain

Ce moment se veut être un moment de conversation autour des politiques aujourd’hui conduites et des manières de faire entendre une autre voix sur les ruralités, leurs organisations et sociétés, leurs économies et écologies. Doit-on, peut-on et comment faire plaidoyer depuis les ruralités? Comment se situer face à l’emprise politique du moment, mettant globalement sous le tapis paysannerie et écologie, comme plus largement d’autres modes et styles de vie? Comment nourrir efficacement un véritable discours de transformation, se situer vis-à-vis des gouvernements, proposer des voies alternatives depuis les ruralités?

Accueil à partir de 18h

19h Moment de rencontre (organisé par relier) et dîner

20h30 22h Conversation

Des Navettes pourront être organisées depuis et pour les gares de Chaumont et/ou Langres

Les Ateliers sont ouverts à toutes et à tous, gratuitement et sans réservation.

L’hébergement et les repas sont à réserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

7 Rue Pierre Derignon

Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est EG-posturbain@protonmail.com

