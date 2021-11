Viviers Théâtre de Viviers Moselle, Viviers Deuxième soirée Zic Rock Ardèche Théâtre de Viviers Viviers Catégories d’évènement: Moselle

Théâtre de Viviers, le samedi 4 décembre à 20:00

Une soirée de concerts organisée par l’association Zic Rock Ardèche avec Westeros, Carlito y Banditos et Kap’Tain Kirk !

10 euros

Trois concerts sur une soirée dans l'Ardèche !

