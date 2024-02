Deuxième rencontre « Senlis, à c(h)œurs ouverts » Quartier Ordener – Manège Senlis, mardi 21 mai 2024.

Deuxième rencontre « Senlis, à c(h)œurs ouverts » Rencontre chorale intergénérationnelle sur le thème « C(h)œurs divisés, voix libérées » Mardi 21 mai, 18h00 Quartier Ordener – Manège Participation libre

Le Collegium de Senlis, en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et les établissements scolaires du bassin, présente la deuxième édition de « Senlis, à c(h)œurs ouverts ». Sous le titre de « C(h)œurs divisés, voix libérées », cette rencontre chorale réunit des chanteurs de tous les âges pour célébrer l’enfance et lutter contre les discriminations. Du rhythm’n’blues à la musique de film, en passant par la zarzuela ou le chant révolutionnaire, « Senlis, ville amie des enfants » hausse la voix en faveur des Droits de l’Homme. L’intégralité de la recette sera versée à l’association Enfance et Partage.

Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://www.ville-senlis.fr/Manege Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

rencontre chœur

Raymond Defaye et Eric Leger