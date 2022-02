Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques Sénat Paris Catégorie d’évènement: Paris

Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques Sénat, 24 février 2022, Paris. Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques

Sénat, le jeudi 24 février à 17:00

Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public Cédric O Sénat Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T17:00:00 2022-02-24T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sénat Adresse Paris Ville Paris lieuville Sénat Paris Departement Paris

Sénat Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques Sénat 2022-02-24 was last modified: by Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques Sénat Sénat 24 février 2022 Paris Sénat Paris

Paris Paris