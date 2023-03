Deuxième étoile Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tauxigny-Saint-Bauld

Deuxième étoile, 22 avril 2023, Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld. Deuxième étoile Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

2023-04-22 10:00:00 – 2023-04-22 23:00:00 Tauxigny-Saint-Bauld

Indre-et-Loire Tauxigny-Saint-Bauld 100 EUR 100 Exploiter pleinement son instrument. Destiné à tous, ce stage a pour objectif de perfectionner les néophytes avérés, primo débutants au faux débutants à l’usage de leurs instruments d’observation afin d’en exploiter le potentiel. Compétences préalables acquises sur le stage de niveau première étoile. Résolument pratique, ce stage aura pour but de donner les fondamentaux pour démarrer de façon autonome l’observation du ciel. Destiné à tous, ce stage a pour objectif de perfectionner à l’usage de leurs instruments d’observation afin d’en exploiter le potentiel. Compétences préalables acquises sur le stage de niveau première étoile. contacts@astrotouraine.fr http://www.astrotouraine.fr/inscription-stage-123-etoiles Pexels – Pixabay

Tauxigny-Saint-Bauld

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tauxigny-Saint-Bauld Autres Lieu Tauxigny-Saint-Bauld Adresse Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire Ville Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Tauxigny-Saint-Bauld

Deuxième étoile 2023-04-22 was last modified: by Deuxième étoile Tauxigny-Saint-Bauld 22 avril 2023 Indre-et-Loire Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire Tauxigny-Saint-Bauld

Tauxigny-Saint-Bauld Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire