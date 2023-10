Deuxième édition du festival Pop & Psy Ground control Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

La santé mentale est un enjeu de taille dans notre société. Trop souvent occultées, stigmatisées et inconnues les maladies mentales touchent 1 milliard de personnes. Pour rendre hommage aux principaux concernés et leurs aidants, le docteur psychiatre Jean-Victor Blanc a créé Pop & Psy. Un festival de 3 jours au Ground Control du 23 au 26 novembre.

Qu’est-ce que Culture Pop & Psy?

Un concept innovant et disruptif imaginé et créé en 2018 par le Dr Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l’hôpital Saint Antoine (AP-HP), enseignant à Sorbonne Université et auteur.

Après Pop & Psy, best-seller paru chez Plon, 4 cycles de conférences dans les cinémas MK2, 3 saisons de ciné-club au Brady et plusieurs podcasts, Pop & Psy est devenu un festival.

« À travers les séries, les films ou les prises de parole d’artistes et de personnalités, la culture pop est un moyen puissant pour briser ce silence et sortir des représentations anxiogènes de la santé mentale. »

Programme

Ground control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Contact : https://popetpsy.fr/ https://popetpsy.fr/billetterie/

Ground control Paris