Deuxième édition des trails de Rabajou et de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche

2ème édition des trails de Rabajou et de Chamerolles.

L’association AS Rabajou organise des trails en forêt d’Orléans pour les amateurs de course à pied.

Deux parcours sont possible 10 kilomètres et 24 kilomètres.

Le trail de Rabajou (10 km) s’adresse aux personnes courant occasionnellement tandis que le trail de Chamerolles (24km) s’adresse aux personnes plus habituées à des longues distances.

Les départs des deux courses se font en deux temps

– 9h00 pour le trail de 24 km

– 9h30 pour le trail de 10km

Les parcours seront essentiellement forestiers et le final permettra aux coureurs de découvrir le cadre magnifique du parc et des jardins du château.

Des ravitaillements seront prévus à mi-parcours et à l’arrivée. .

Gallerand

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire asrabajou@gmail.com

